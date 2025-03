Hermana de víctima en accidente aéreo en Roatán responsabiliza a aerolínea por el incidente

Xiomara Benítez, hermana de Nidia, responsabilizó a la aerolínea LANHSA por el incidente acontecido en el que el avión apenas había despejado del aeropuerto Juan Manuel Galvéz y sufrió un percance al girar a la derecha, cayendo al mar.

“Nos parece increíble lo que está pasando por gente inconsciente, por dueños de aeronaves que, sabiendo que están malas y dañadas, se prestan a llevar 17 personas y no hay una responsabilidad de poder decir ´paren el vuelo, no está apto para viajar´”, exclamó Xiomara Benítez, asegurando que la empresa no se ha comunicado con ellos para apoyarles.

Xiomara Benítez no es la única familiar de las víctimas que señala a LANHSA como presunta responsable del accidente aéreo.

El abogado Fausto Molina, quien era amigo cercano del fallecido piloto Luis Araya, manifestó que este le comentaba que en ocasiones temía realizar algunos vuelos debido a que los aviones no contaban con mantenimiento.