Hallan sin vida a agricultor arrastrado por el río Tinto o Negro en Iriona, Colón

Iriona, Colón.- La noche del miércoles 26 de noviembre fue encontrado el cuerpo de un hombre que había sido arrastrado por la corriente del río Tinto o Negro, en el municipio de Iriona.
La víctima fue identificada como José Isaí Alvarado Andrade, de 36 años, reconocido agricultor, apicultor y ganadero en las comunidades de Limón e Iriona.
Según informes preliminares, José Isaí se dirigía hacia Tocoa el domingo 23 de noviembre. Durante su trayecto intentó cruzar el río a la altura de la comunidad de El Guano, en Limón, pero fue vencido por la corriente y no logró salir del cauce.
Desde ese mismo día, familiares, amigos y vecinos de la zona iniciaron una extensa búsqueda que concluyó hasta la noche del miércoles, cuando finalmente localizaron su cuerpo.
Personas cercanas lamentaron profundamente su fallecimiento y destacaron su calidad humana y compromiso con la comunidad. “Recordaremos su solidaridad, especialmente cuando los vehículos se quedaban atascados en la carretera de Limón a Iriona; con un carro suyo los sacaba sin cobrar un centavo”, expresó uno de los pobladores.
Asimismo, recordaron que el año pasado José Isaí denunció públicamente el deterioro de la carretera que conecta Bonito Oriental, Limón e Iriona, mostrando siempre su interés por mejorar las condiciones de la zona.
Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y continuarán con las investigaciones del caso.