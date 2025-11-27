  1. Inicio
  2. · Sucesos

En el barrio Concepción de San Pedro Sula le quitan la vida a un hombre

La víctima fue atacada a disparos y con arma blanca; la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las indagaciones del caso

  • 27 de noviembre de 2025 a las 08:00
En el barrio Concepción de San Pedro Sula le quitan la vida a un hombre

Elementos de la Policía Nacional de Honduras llegaron a la escena del crimen.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.– Un hombre fue asesinado la noche del miércoles en el barrio Concepción, luego de ser atacado a tiros y con arma blanca, según informaron las autoridades.

La víctima, identificada como Edwin Daniel Benítez Martínez, quedó tendida en plena calle. Al llegar al lugar, los cuerpos de socorro confirmaron que presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego y lesiones con arma blanca.

El infortunado hombre vestía una calzoneta negra y tenis del mismo color. El cadáver quedó boca arriba.

Sin vida hallan a un médico en la colonia Lomas del Diamante de Comayagüela

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables. Agentes policiales acordonaron la escena mientras personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las averiguaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias