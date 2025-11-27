En el barrio Concepción de San Pedro Sula le quitan la vida a un hombre

San Pedro Sula, Honduras.– Un hombre fue asesinado la noche del miércoles en el barrio Concepción, luego de ser atacado a tiros y con arma blanca, según informaron las autoridades.

La víctima, identificada como Edwin Daniel Benítez Martínez, quedó tendida en plena calle. Al llegar al lugar, los cuerpos de socorro confirmaron que presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego y lesiones con arma blanca.

El infortunado hombre vestía una calzoneta negra y tenis del mismo color. El cadáver quedó boca arriba.