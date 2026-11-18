Tegucigalpa, Honduras.- Una profesional de la enfermería fue encontrada muerta este miércoles 18 de noviembre en el interior de su casa, horas después de que presuntamente se autoadministrara un fármaco por vía intramuscular.
La víctima fue identificada como Dunia Sánchez, de 42 años, quien se desempeñaba como enfermera en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El hallazgo se registró en una vivienda ubicada en la primera entrada de la colonia Prados Universitarios, en Tegucigalpa.
De acuerdo con los reportes preliminares brindados por sus parientes, Sánchez se había aplicado un medicamento inyectable horas antes y posteriormente la encontraron inconsciente. No detallaron qué tipo de medicamente utilizó ni si padecía alguna enfermedad.
Al transcurrir el tiempo y no obtener respuesta de ella, fue localizada sin signos vitales dentro del inmueble.
Consternados y sorprendidos por el repentino fallecimiento, los familiares solicitaron la intervención de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial capitalina, donde se le practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa exacta de su muerte.