Tegucigalpa, Honduras.- Una profesional de la enfermería fue encontrada muerta este miércoles 18 de noviembre en el interior de su casa, horas después de que presuntamente se autoadministrara un fármaco por vía intramuscular.

La víctima fue identificada como Dunia Sánchez, de 42 años, quien se desempeñaba como enfermera en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El hallazgo se registró en una vivienda ubicada en la primera entrada de la colonia Prados Universitarios, en Tegucigalpa.