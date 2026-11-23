Yoro, Honduras.- La huella del narcotráfico se sigue manifestando en el territorio hondureño; prueba de ello es la nueva plantación con arbustos de hoja de coca que fue encontrada en un sector del departamento de Yoro.
El extenso cultivo de plantas de hoja de coca fue localizada en el sector conocido como El Aguacate, en un área en la jurisdicción municipio de Olanchito, en el noreste del departamento de Yoro.
El hallazgo y reconocimiento del sembrado lo hicieron efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignados a operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
La plantación tiene una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra, contabilizando al menos 22,000 arbustos, con una altura promedio de 1.70 metros.
Erradicación
Luego de realizar los procedimientos que establece la ley, y en coordinación con el Ministerio Público (MP), en las próximos días los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras harán la erradicación.
En lo que va del año 2026, las FF AA han asegurado 67 plantaciones de hoja de coca, con más de un millón de arbustos. Además, han destruido 18 instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la cocaína.
Los aseguramientos se han llevado a cabo en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.