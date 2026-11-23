Yoro, Honduras.- La huella del narcotráfico se sigue manifestando en el territorio hondureño; prueba de ello es la nueva plantación con arbustos de hoja de coca que fue encontrada en un sector del departamento de Yoro.

El extenso cultivo de plantas de hoja de coca fue localizada en el sector conocido como El Aguacate, en un área en la jurisdicción municipio de Olanchito, en el noreste del departamento de Yoro.

El hallazgo y reconocimiento del sembrado lo hicieron efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignados a operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).