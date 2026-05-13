Hallan cadáver de un hombre a la orilla de la carretera en Olancho

San Francisco de la Paz, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles a la orilla de la carretera que conduce hacia el municipio de San Francisco de la Paz, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El cuerpo del hombre, de unos 30 a 35 años, presenta signos de tortura y no tenía ropa.
Personas que viven en la zona vieron el cuerpo del hombre y alertaron a las autoridades.
Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y esperar a los médicos forenses para el respectivo levantamiento del cadáver.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles de este crimen ni quiénes serían los autores del mismo.
El cadáver del joven asesinado fue trasladado hasta la morgue de la capital hondureña para realizar la respectiva autopsia de ley y posterior identificación.