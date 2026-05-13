Hallan cadáver de un hombre a la orilla de la carretera en Olancho

San Francisco de la Paz, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles a la orilla de la carretera que conduce hacia el municipio de San Francisco de la Paz, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El cuerpo del hombre, de unos 30 a 35 años, presenta signos de tortura y no tenía ropa.

Personas que viven en la zona vieron el cuerpo del hombre y alertaron a las autoridades.