Hallan cadáver en una cuneta de la colonia Villa Cristina

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en una cuneta del sector 3 de la colonia Villa Cristina, en la capital hondureña, cuando varios niños que jugaban fútbol descubrieron sus restos.

De acuerdo con los reportes preliminares, los menores se encontraban jugando en las cercanías cuando la pelota cayó dentro de la cuneta.

Al acercarse para recuperar el balón, los niños se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron a los vecinos de la zona.