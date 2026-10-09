Hallan cadáver en una cuneta de la colonia Villa Cristina

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en una cuneta del sector 3 de la colonia Villa Cristina, en la capital hondureña, cuando varios niños que jugaban fútbol descubrieron sus restos.
De acuerdo con los reportes preliminares, los menores se encontraban jugando en las cercanías cuando la pelota cayó dentro de la cuneta.
Al acercarse para recuperar el balón, los niños se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron a los vecinos de la zona.
El hallazgo causó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes dieron aviso a las autoridades para que acudieran al lugar.
Agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre.
Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la persona fallecida ni se han precisado las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
Asimismo, se desconoce el posible móvil del hecho, por lo que las autoridades deberán desarrollar las investigaciones para esclarecer lo sucedido.