Hallan cadáver bajo puente Danto en La Ceiba, junto a una bicicleta

La Ceiba, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles bajo el puente del río Danto de La Ceiba, Atlántida.

La victima, que no ha sido identificada por el personal de medicina forense, hasta ahora permanece como desconocido y se ignoran las causas de su muerte. Las autoridades indicaron además que la víctima presenta el rostro desfigurado.

Junto al cadáver fue encontrada también una bicicleta que sería propiedad del fallecido, en la que al parecer se trasladaba el occiso en el momento de su muerte.