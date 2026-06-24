Hallan cadáver bajo puente Danto en La Ceiba, junto a una bicicleta

La Ceiba, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles bajo el puente del río Danto de La Ceiba, Atlántida.
La victima, que no ha sido identificada por el personal de medicina forense, hasta ahora permanece como desconocido y se ignoran las causas de su muerte. Las autoridades indicaron además que la víctima presenta el rostro desfigurado.
Junto al cadáver fue encontrada también una bicicleta que sería propiedad del fallecido, en la que al parecer se trasladaba el occiso en el momento de su muerte.
Personas que llegaron al lugar aseguran no conocer al hombre, de contestura gruesa y de unos 30 a 35 años de edad aproximadamente.
Se presume que pudo haber sufrido un accidente y caer del puente con todo y bicicleta en horas de la noche del martes o madrugada de este miércoles.
El cuerpo fue descubierto hasta en horas del mediodía por personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que podaba unos árboles en la zona.
Adicionalmente, la víctima no estaba a simple vista desde el puente ya que lo cubría la maleza.
El cuerpo de Bomberos se trasladó al lugar para apoyar las labores de rescate del cadáver. Al sitio no se presentaron familiares de la víctima.