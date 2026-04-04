Fallece Jonathan Trejo, coordinador de Cine de la UNAH y promotor cultural hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- El sector cultural hondureño está de luto tras el fallecimiento de Jonathan Trejo, coordinador de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien murió a los 41 años.

La máxima casa de estudios confirmó el deceso de Gill Jonatan Trejo Toro y resaltó su trayectoria como gestor cultural y promotor del séptimo arte en el país.

Durante su carrera, se desempeñó como colaborador en la Cinemateca Universitaria "Enrique Ponce Garay", adscrita a la Rectoría.