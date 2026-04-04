Fallece Jonathan Trejo, coordinador de Cine de la UNAH y promotor cultural hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- El sector cultural hondureño está de luto tras el fallecimiento de Jonathan Trejo, coordinador de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien murió a los 41 años.
La máxima casa de estudios confirmó el deceso de Gill Jonatan Trejo Toro y resaltó su trayectoria como gestor cultural y promotor del séptimo arte en el país.
Durante su carrera, se desempeñó como colaborador en la Cinemateca Universitaria "Enrique Ponce Garay", adscrita a la Rectoría.
Desde ese espacio, Trejo formó parte del equipo encargado de resguardar la memoria audiovisual de Honduras, además de impulsar proyectos culturales y apoyar a jóvenes talentos a través de iniciativas como Cineastas Emergentes.
Licenciado en Letras, también acumuló experiencia en el ámbito publicitario, lo que complementó su labor académica y cultural. En la UNAH, tuvo bajo su responsabilidad la Sala de Cine Francisco Salvador, desde donde promovió la formación de nuevas generaciones de cineastas.
Trejo es recordado por colegas y estudiantes como un "líder silente", comprometido con el desarrollo del cine nacional y la gestión cultural, así como por su constante impulso a espacios de formación artística dentro de la universidad.