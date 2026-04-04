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Fallece Jonathan Trejo, coordinador de Cine de la UNAH y promotor cultural hondureño

La UNAH confirma la muerte del gestor cultural y destaca su aporte a la Cinemateca Universitaria y a la formación de nuevos cineastas

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 15:52
Fallece Jonathan Trejo, coordinador de Cine de la UNAH y promotor cultural hondureño

Jonathan Trejo dedicó su carrera a la promoción del cine y la formación de nuevos talentos en la UNAH.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El sector cultural hondureño está de luto tras el fallecimiento de Jonathan Trejo, coordinador de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien murió a los 41 años.

La máxima casa de estudios confirmó el deceso de Gill Jonatan Trejo Toro y resaltó su trayectoria como gestor cultural y promotor del séptimo arte en el país.

Durante su carrera, se desempeñó como colaborador en la Cinemateca Universitaria "Enrique Ponce Garay", adscrita a la Rectoría.

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Desde ese espacio, Trejo formó parte del equipo encargado de resguardar la memoria audiovisual de Honduras, además de impulsar proyectos culturales y apoyar a jóvenes talentos a través de iniciativas como Cineastas Emergentes.

Licenciado en Letras, también acumuló experiencia en el ámbito publicitario, lo que complementó su labor académica y cultural. En la UNAH, tuvo bajo su responsabilidad la Sala de Cine Francisco Salvador, desde donde promovió la formación de nuevas generaciones de cineastas.

Trejo es recordado por colegas y estudiantes como un "líder silente", comprometido con el desarrollo del cine nacional y la gestión cultural, así como por su constante impulso a espacios de formación artística dentro de la universidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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