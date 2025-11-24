En estado crítico se encuentran dos de los heridos en el accidente de Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- El Hospital Mario Catarino Rivas informó que dos de las personas que ingresaron la noche del domingo, tras el accidente ocurrido en Santa Bárbara, se encuentran en estado crítico. De acuerdo con el director del hospital, Gabriel Paredes, ambos pacientes fueron sometidos a una intervención quirúrgica debido a que sufrieron un politraumatismo encéfalo craneal. Lamentablemente, aún no han logrado recuperarse de la operación, por lo que permanecen bajo estricta vigilancia, con la esperanza de que su condición mejore.

El centro hospitalario recibió un total de 11 personas heridas a causa de la tragedia. A excepción de los dos pacientes en estado crítico, el resto se encuentra estable. Entre los afectados hay un menor de edad quien, pese a sus lesiones, ya está fuera de peligro. Paredes aseguró que, hasta el momento, el Mario Catarino Rivas no reporta ninguna muerte entre los ingresados por el accidente; sin embargo, el personal médico continúa atento a la evolución de cada paciente. Cabe recordar que, tras el accidente principal, una ambulancia que trasladaba a uno de los heridos sufrió otro percance, dejando lesionados al conductor del vehículo y a un paramédico.

Ambos fueron trasladados primero al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y posteriormente al Hospital de Santa Bárbara, donde continúan recibiendo atención. El paciente que trasladaban, por su parte, perdió la vida en el lugar del nuevo accidente y fue identificado como Kennet Yair Sabillón. La ambulancia chocó contra un bus mientras se dirigía al centro asistencial. El accidente ocurrido en Santa Bárbara dejó como resultado ocho personas muertas y más de 40 heridas. Algunos de los afectados eran militantes del Partido Nacional (PN) y otros del Partido Liberal (PL).