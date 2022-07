SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- En un ambiente de dolor y consternación sepultaron este sábado -23 de julio- en horas de la tarde, los restos de tres de los seis migrantes hondureños en Las Vegas, municipio de Santa Bárbara, departamento de Honduras.

Se trata de Margie Tamara Paz Grajeda, Alejandro y Fernando Caballero, quienes eran hermanos. Todos residentes de Las Vegas, Santa Bárbara.

Luego que ayer arribaran los cuerpos de los seis migrantes hondureños que murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, sus restos fueron trasladados por sus familiares hasta su casa de habitación para realizarles los actos fúnebres.

La cristiana sepultura se realizó en un cementerio de Las Vegas, Santa Bárbara, después de los velatorios realizados la tarde-noche del ayer viernes -22 de julio- en la escuela Lesli Argentina Rodríguez con la presencia de residentes de la zona y familiares de las víctimas.

Como muestra de cariño hacia los jóvenes, durante el entierro fueron lanzados globos blancos, hubo minutos de aplausos, se entonaron alabanzas cristianas y a través de la predicación de pastores se dio cristiana sepultura a Margie Paz y a los hermanos Caballero.

Por su parte el alcalde de Las Vegas, Santa Bárbara, Víctor Tejeda, lamentó la situación que vive el pueblo hondureño que los obliga a migrar. “Que podamos acaparar esos talentos que se van, nos duele mucho porque son jóvenes como Margie, una licenciada en Economía, un licenciado en Mercadotecnia, en el caso de Alejandro, y Fernando, que era una promesa en el fútbol”, dijo.

Asimismo, los vecinos y parientes que pudieron compartir en vida con las víctimas expresaron sus muestras de pesar hacia sus familiares y lamentaron la pérdida de los jóvenes en busca de un mejor futuro.

Aquí en el pueblo no hay muchas fuentes de empleo y las empresas de aquí nunca quisieron darles la oportunidad porque no tenían experiencia, es por eso que ellos se fueron, querían salir adelante, no le hacían daño a nadie ellos, siempre estaban dispuestos a ayudar a quien fuera”, expresó Kensy Zelaya, tía de los hermanos Caballero.

VEA: ¡Último adiós! Dolorosa llegada de cuerpos de hondureños que murieron en tráiler en Texas