Encuentran 30 barriles con precursores químicos en propiedad de Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) encontró al menos 30 barriles con precursores químicos, para la fabricación de drogas, enterrados en una propiedad de Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza.

“El Ministerio Público continúa con la excavación en la propiedad de Magdaleno Meza, en Nueva Arcadia, Copán. Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina”, informó el ente acusador.

La metilamina es una sustancia química utilizada en la elaboración de drogas sintéticas. Además, las autoridades hallaron recipientes con soda cáustica y otros indicios que serán analizados.