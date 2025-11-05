Encuentran 30 barriles con precursores químicos en propiedad de Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) encontró al menos 30 barriles con precursores químicos, para la fabricación de drogas, enterrados en una propiedad de Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza.
“El Ministerio Público continúa con la excavación en la propiedad de Magdaleno Meza, en Nueva Arcadia, Copán. Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina”, informó el ente acusador.
La metilamina es una sustancia química utilizada en la elaboración de drogas sintéticas. Además, las autoridades hallaron recipientes con soda cáustica y otros indicios que serán analizados.
El allanamiento de morada y las diligencias investigativas comenzaron el lunes 3 de noviembre, aunque los principales hallazgos se realizaron hasta este miércoles.
Las acciones se efectuaron tras recibir información sobre la posible existencia de sustancias químicas para la fabricación de drogas dentro del inmueble.
El dato fue corroborado en horas de la mañana, cuando los agentes excavaban con maquinaria pesada en una zona específica de la propiedad.
Aunque ya se localizaron varios barriles con químicos, las autoridades continuarán la búsqueda de otros elementos de prueba.
Magdaleno Meza fue arrestado en 2018, acusado de estar vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico. Meses después, fue asesinado dentro de la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.
Cabe recordar que autoridades estadounidenses vincularon a Meza con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, ambos procesados por narcotráfico en Estados Unidos.