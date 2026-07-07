En estado descomposición hallaron el cuerpo del taiwanés Jen Lung Wu en Olancho

Olancho, Honduras.- El cuerpo sin vida de un ciudadano taiwanés fue hallado al interior de una vivienda en el sector de La Concepción, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

El hombre fue identificado como Jen Lung Wu, de 57 años de edad, quien desde hace un tiempo residía en este sector del país.

Por el estado en que fue hallado el ciudadano taiwanés, se presume que había fallecido desde hacía varios días. El cuerpo del fallecido fue descubierto el pasado lunes 6 de julio.