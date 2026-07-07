En estado descomposición hallaron el cuerpo del taiwanés Jen Lung Wu en Olancho

Olancho, Honduras.- El cuerpo sin vida de un ciudadano taiwanés fue hallado al interior de una vivienda en el sector de La Concepción, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
El hombre fue identificado como Jen Lung Wu, de 57 años de edad, quien desde hace un tiempo residía en este sector del país.
Por el estado en que fue hallado el ciudadano taiwanés, se presume que había fallecido desde hacía varios días. El cuerpo del fallecido fue descubierto el pasado lunes 6 de julio.
El cuerpo estaba en estado de descomposición y fue precisamente el olor putrefacto lo que alertó a las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda y, en coordinación con personal de Medicina Forense, realizaron el levantamiento cadavérico.
El cuerpo del ciudadano taiwanés fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, en Tegucigalpa.
El informe de las autoridades indica que el ciudadano taiwanés tenía un permiso especial para trabajar en Honduras desde hacía más de una década e incluso laboraba para una empresa privada.
Se presume que el extranjero murió por causas naturales, pero será la autopsia médico-legal la que confirme la causa de su muerte.
Debido a que el hombre era extranjero, la Cancillería de Honduras jugará un papel fundamental en el proceso de entrega del cuerpo a sus familiares.