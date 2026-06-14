El arma se trabó: divulgan video del atentado contra abogado en Yoro

Yoro, Honduras.- Un video de una cámara de seguridad registró el momento en que un sicario intentó asesinar al abogado y notario Marlon Rodríguez, en un hecho ocurrido cuando la víctima se disponía a ingresar a un edificio en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

Rodríguez es presidente de la Unión de Notarios de Yoro y miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y el atentado se registró la tarde del viernes, pero este día ha trascendido el video.

Las imágenes muestran al profesional del derecho caminando hacia la entrada de un inmueble, mientras a escasos metros detrás de él avanza un hombre sospechoso. Al acercarse, el individuo aparentemente saca un arma de fuego, la apunta contra Rodríguez e intenta disparar.