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El arma se trabó: divulgan video del atentado contra abogado en Yoro

Las imágenes muestran al profesional del derecho caminando hacia la entrada de un inmueble, mientras a escasos metros detrás de él avanza y le dispara dos veces

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 18:05

Yoro, Honduras.- Un video de una cámara de seguridad registró el momento en que un sicario intentó asesinar al abogado y notario Marlon Rodríguez, en un hecho ocurrido cuando la víctima se disponía a ingresar a un edificio en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

Rodríguez es presidente de la Unión de Notarios de Yoro y miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y el atentado se registró la tarde del viernes, pero este día ha trascendido el video.

Las imágenes muestran al profesional del derecho caminando hacia la entrada de un inmueble, mientras a escasos metros detrás de él avanza un hombre sospechoso. Al acercarse, el individuo aparentemente saca un arma de fuego, la apunta contra Rodríguez e intenta disparar.

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Sin embargo, según se observa en el video, el arma no habría funcionado correctamente. El atacante intenta accionarla en una segunda ocasión y hasta se acerca más al abogado, pero el mecanismo falla, lo que permite que el abogado reaccione y corra para ponerse a salvo dentro de una de las oficinas del edificio.

La rápida reacción de Rodríguez y el aparente desperfecto del arma evitaron que el atentado fuera mortal. Tras refugiarse en el interior del inmueble, el abogado logró resguardar su integridad mientras el sospechoso huía del lugar tranquilamente.

De acuerdo con versiones preliminares, el arma se habría "encasquillado" o "enconchado", como popularmente se conoce cuando una pistola presenta fallas mecánicas que impiden efectuar los disparos.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre la identidad del sospechoso ni sobre los posibles móviles del atentado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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