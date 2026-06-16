Ebrio mata a campesino por negarse a darle dinero en Danlí

Danlí, Honduras.-Un campesino fue asesinado brutalmente a machetazos luego de negarse a entregar dinero que le había solicitado un hombre para comprar bebidas alcohólicas en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como José Humberto Paz, de 54 años, quien perdió la vida en un hecho violento ocurrido el pasado sábado en la aldea Escuapa.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el presunto responsable del crimen sería un hombre que recientemente salió de prisión.