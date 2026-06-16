Ebrio mata a campesino por negarse a darle dinero en Danlí

Danlí, Honduras.-Un campesino fue asesinado brutalmente a machetazos luego de negarse a entregar dinero que le había solicitado un hombre para comprar bebidas alcohólicas en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras.
La víctima fue identificada como José Humberto Paz, de 54 años, quien perdió la vida en un hecho violento ocurrido el pasado sábado en la aldea Escuapa.
De acuerdo con el relato de sus familiares, el presunto responsable del crimen sería un hombre que recientemente salió de prisión.
Según denunciaron, este le pidió dinero a Paz para comprar un trago de aguardiente, pero la víctima se negó, situación que habría desencadenado el ataque mortal.
Tras la agresión, José Humberto Paz falleció a causa de las heridas provocadas con un machete.
La mañana de este martes 16 de junio, familiares retiraron los restos mortales de su ser querido y aprovecharon para exigir a las autoridades una pronta investigación que permita capturar al responsable y llevarlo ante la justicia.
Hicieron un llamado al Ministerio Público para que esclarezca el caso y se castigue a quien resulte responsable de este crimen que ha consternado a los habitantes de la comunidad.