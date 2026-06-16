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Francia y Senegal pintan de fiesta el MetLife Stadium en un vibrante choque mundialista

Los colores azul, blanco y rojo de los franceses se mezclan con el verde, amarillo y rojo senegalés en un ambiente cargado de música, cánticos, banderas y entusiasmo, reflejando la pasión de ambas aficiones en una jornada inolvidable.

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 13:15
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Aficionados franceses y senegaleses convierten los alrededores y la gradería del MetLife Stadium en una colorida fiesta mundialista. Aquí las imágenes del emocionante encuentro.

 Fotos: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Los colores azul, blanco y rojo de Francia se mezclan con el verde, amarillo y rojo de Senegal en las gradas.
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Miles de seguidores llegan desde temprano para vivir el esperado duelo entre Francia y Senegal.

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.Banderas, tambores y cánticos marcan el ambiente previo al encuentro mundialista en Nueva Jersey.

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La pasión del fútbol une a aficionados de distintas culturas en una jornada de celebración deportiva.
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Seguidores franceses animan sin descanso a su selección en el debut mundialista en el MetLife Stadium.

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La afición de Senegal aporta ritmo, música y color a una de las tribunas más animadas del estadio.

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Familias y grupos de amigos disfrutan del ambiente festivo que rodea el partido entre franceses y senegaleses.
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El Mundial 2026 sigue regalando postales únicas con la convivencia de hinchadas de diferentes continentes.

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Los alrededores del recinto y la gradería se llenan de camisetas, banderas y recuerdos de ambas selecciones.

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El entusiasmo de los aficionados se hace sentir desde las horas previas y tras el inicio del encuentro.
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La energía de la afición senegalesa contagia a todos los presentes en una tarde de fútbol y celebración.

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La energía de la afición senegalesa contagia a todos los presentes en una tarde de fútbol y celebración.

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Un mosaico de colores y emociones envuelve el MetLife Stadium durante el choque entre Francia y Senegal.
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