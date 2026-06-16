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Francia vs Senegal EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026 EN DIRECTO

La selección de Francia debuta en el Mundial United 2026 ante una Senegal que amenza con dar la sorpresa

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 12:17
Francia vs Senegal EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026 EN DIRECTO

Francia sabe que no puede fallar ante Senegal en su debut en el Mundial United 2026.

 Foto: EFE

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Francia debuta en el Mundial United 2026 ante Senegal con Doué, Olise y Dembélé para acompañar a Kylian Mbappé en punta.

RESULTADO:

RELATO EN VIVO

ALINEACIONES

Didier Deschamps, en su tercer mundial como seleccionador, apostará por Maignan en la portería y con Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández en defensa. Tchouaméni y Rabiot será el doble pivote del conjunto galo.

Mientras, Olise y Doué partirán por las bandas, con Dembelé como mediapunta y Mbappé como delantero centro.

En el banquillo esperarán su turno jugadores como Barcola, Thuram o Cherki.

Francia y Senegal disputan su primer partido dentro del grupo I del Mundial 2026, que completan Noruega e Irak, en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife).

Por su parte, el senegalés Pepe Thiaw apuesta por un once formado Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Camara, P. Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.

El árbitro del encuentro, que comienza a las 1:00 PM será el autraliano Alireza Faghani.

Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Hora: 1:00 PM
Canal: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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