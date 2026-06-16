Francia vs Senegal EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026 EN DIRECTO

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Francia debuta en el Mundial United 2026 ante Senegal con Doué, Olise y Dembélé para acompañar a Kylian Mbappé en punta.
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Didier Deschamps, en su tercer mundial como seleccionador, apostará por Maignan en la portería y con Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández en defensa. Tchouaméni y Rabiot será el doble pivote del conjunto galo.
Mientras, Olise y Doué partirán por las bandas, con Dembelé como mediapunta y Mbappé como delantero centro.
En el banquillo esperarán su turno jugadores como Barcola, Thuram o Cherki.
Francia y Senegal disputan su primer partido dentro del grupo I del Mundial 2026, que completan Noruega e Irak, en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife).
Por su parte, el senegalés Pepe Thiaw apuesta por un once formado Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Camara, P. Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.
El árbitro del encuentro, que comienza a las 1:00 PM será el autraliano Alireza Faghani.
Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026
Hora: 1:00 PM
Canal: Tigo Sports