Ingresará una vaguada y una onda tropical esta semana en Honduras: ¿Qué zonas serán las afectadas?

Una vaguada y una onda tropical estarán dejando fuertes lluvias esta semana, alertaron las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Aunque es probable que se registren precipitaciones en gran parte del país, las condiciones climáticas empeorarán en algunos departamentos, por lo que es importante que la población tome las medidas de prevención necesarias.
Según las autoridades, del 15 al 21 de junio se estarán registrando varios fenómenos atmosféricos que podrían generar lluvias intensas.
Entre los sistemas identificados se encuentran una vaguada en altura, el ingreso de una onda tropical y el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.
Debido a las condiciones pronosticadas, Copeco declaró en alerta verde la línea costera del Golfo de Fonseca, por lo que los departamentos de la zona sur del país deben mantenerse atentos.
Víctor Ortega, pronosticador de turno, indicó que la vaguada dejará lluvias en departamentos de la zona occidental, entre ellos Lempira, Copán y Ocotepeque.
La vaguada también afectará departamentos de la zona sur, como Valle y Choluteca, además de algunas zonas de Francisco Morazán.
Las autoridades aseguraron que el miércoles será uno de los días más críticos debido a la intensidad de las precipitaciones.
Ese mismo día se sumarán los efectos de una onda tropical, la cual dejará más lluvias en Colón, Gracias a Dios y zonas aledañas.
Ortega alertó que durante esta semana también se registrarán "mareas vivas y un fuerte rompimiento de oleaje en el Golfo de Fonseca".