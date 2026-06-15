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Carlos Eduardo Espina revela qué enfermedad tiene y preocupa a los fanáticos del Victoria

El presidente del Victoria respondió a la preocupación de los aficionados y explicó los problemas de salud que lo llevaron al hospital

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 18:38
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La preocupación se instaló en los últimos días entre aficionados, dirigentes y personas cercanas al Club Deportivo Victoria. Ante las constantes preguntas sobre su estado de salud, Carlos Eduardo Espina decidió romper el silencio y explicar personalmente el difícil momento que ha enfrentado.

 Foto: Captura de video
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A través de un video dirigido a sus seguidores, el presidente del conjunto ceibeño contó cómo comenzaron los malestares que lo obligaron a buscar atención médica y mantenerse alejado temporalmente de algunas actividades relacionadas con el club.

 Foto: Captura de video
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Espina explicó que todo comenzó durante la semana en que se disputó el encuentro entre las selecciones de Honduras y Argentina en Texas, Estados Unidos. Según relató, aquella mañana despertó sintiéndose cansado, aunque decidió asistir al evento deportivo.

 Foto: Redes sociales
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Sin embargo, mientras se encontraba en el estadio, comenzó a experimentar una sensación de sofocación, acompañada de dolor de cabeza, síntomas que inicialmente no parecían anticipar la situación que enfrentaría horas más tarde.

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Tras regresar a casa, el dirigente deportivo se fue a descansar, pero despertó con fiebre y pasó una noche complicada. Al ver que su estado no mejoraba, decidió acudir a un centro asistencial para someterse a diversos exámenes médicos.

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Según contó, los primeros estudios no mostraron resultados concluyentes. No obstante, los síntomas persistían y continuaba presentando fiebre, agotamiento y malestar general, por lo que decidió regresar nuevamente para una evaluación más profunda.

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Fue entonces cuando los médicos detectaron la presencia de líquido en los pulmones y, tras nuevos análisis, confirmaron el diagnóstico que muchos de sus seguidores desconocían: neumonía.

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El presidente del Victoria señaló que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y que los especialistas le han recetado varios medicamentos para controlar la enfermedad y acelerar su recuperación. Asimismo, aseguró que ha mostrado una evolución favorable y que poco a poco ha comenzado a sentirse mejor, una noticia que ha generado alivio entre los aficionados del club ceibeño.

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Espina también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. Expresó su gratitud por las oraciones, mensajes y palabras de aliento enviadas por amigos, familiares y seguidores del Victoria.

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Finalmente, aseguró que su deseo es recuperarse completamente para retomar cuanto antes sus actividades y continuar impulsando los proyectos deportivos de la institución. Con optimismo, cerró su mensaje con una frase de aliento para los aficionados: "El Victoria renace, pronto estaremos más fuertes".

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