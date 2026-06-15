El atractivo portero que se viralizó en redes pese a no clasificar al Mundial 2026

Maduka Okoye, portero de la selección de Nigeria, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras la derrota de su equipo ante Portugal en un partido amistoso previo al Mundial 2026, luego de que su aparición en el terreno de juego generara una ola de reacciones en internet. ¿Quién es?
El guardameta nigeriano comenzó a viralizarse pocas horas después del encuentro, cuando su nombre empezó a circular en plataformas digitales acompañado de comentarios y publicaciones sobre su físico.
Cuenta con más de 647 mil seguidores en Instagram, cifra que continúa aumentando debido a la cantidad de usuarios que lo han buscado tras su aparición en el partido entre Nigeria y Portugal, encuentro en el que su selección fue derrotada por 2-1.
Maduka Emilio Okoye nació el 28 de agosto de 1999 en Düsseldorf, Alemania (26 años de edad), hijo de un padre nigeriano de etnia igbo y una madre franco-alemana.
Okoye posee la ciudadanía nigeriana, francesa y alemana por parte de sus padres. Mide 1,98 m (6 pies 6 pulgadas).
Y aunque la viralización fue inicialmente por su apariencia y presencia en el campo, Okoye cuenta con una trayectoria profesional en el fútbol europeo y en la selección nacional de Nigeria.
Formado en Alemania, el arquero de doble nacionalidad se desarrolló en categorías juveniles antes de iniciar su carrera profesional en el fútbol de clubes en Europa.
En el verano de 2017, dejó el equipo juvenil del Bayer Leverkusen , donde había jugado desde 2009, para unirse al equipo juvenil del Fortuna Düsseldorf. El 14 de octubre de 2017, hizo su debut profesional en la Regionalliga West con el Fortuna Düsseldorf II.
Okoye debutó con la selección de Nigeria en 2019 y ha sido parte de convocatorias en competiciones oficiales como la Copa Africana de Naciones, integrándose a la nueva generación de las Super Eagles.
En su carrera ha pasado por clubes como el Sparta Rotterdam, donde logró destacarse en la Eredivisie y ser reconocido internamente por su rendimiento en la temporada 2020/21.
Posteriormente, tuvo una etapa en el fútbol inglés con el Watford FC, antes de continuar su carrera en Italia con el Udinese Calcio, donde actualmente compite en la Serie A.
En los últimos meses, su nombre ha estado presente debido a su participación en la concentración de la selección nigeriana en un partido amistoso, luego de que Nigeria quedara fuera del Mundial 2026 tras terminar segunda en el Grupo C de las Eliminatorias CAF.