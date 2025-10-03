Dos muertos y varios heridos tras accidente tipo volcamiento en Colón

Colón, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró este viernes 3 de octubre, en el departamento de Colón, cuando un automóvil volcó en el sector entre Río Miel y Planes de Iriona.

Reportes preliminares indican que dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, por lo que tuvieron que ser llevadas a un hospital. Uno de los fallecidos sería un menor de edad.

El vehículo quedó volcado a un costado de la vía en una carretera que conduce entre La Ceiba y un sector del departamento de Gracias a Dios, en La Mosquitia, hondureña.

En imágenes difundidas desde la escena se observa cómo voluntarios y pobladores de la zona realizan labores de rescate para auxiliar a los afectados, en espera de la llegada de las autoridades de socorro y policiales.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, ni tampoco si se trataría de viajeros que se dirigían a algún sitio por el Feriado Morazánico.