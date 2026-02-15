Dos muertos y una embarazada herida deja aparatoso accidente en Victoria, Yoro

Tegucgalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito dejó como saldo dos personas muertas y una mujer embarazada gravemente herida la mañana de este domingo -15 de febrero- en la comunidad de La Unión, municipio de Yorito, zona que colinda con Victoria. De acuerdo con la información preliminar, el percance vial fue de tipo despiste, lo que provocó que el vehículo involucrado se saliera de la carretera y dejara a sus ocupantes con severas lesiones. Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar tras recibir la alerta de pobladores de la zona.

En el sitio se confirmó la muerte de una de las víctimas, identificada únicamente con el nombre de Eli, de sexo masculino, quien falleció debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el impacto. En el mismo hecho resultó herida una mujer en estado de embarazo, quien presentaba múltiples contusiones y fue atendida en primera instancia por socorristas. Preliminarmente, se habla del fallecimiento de otra persona que también había resultado gravemente herida en el accidente, elevando a dos el número de víctimas mortales de este suceso vial; sin embargo, el dato no ha sido confirmado por las autoridades.