Dos jóvenes pierden la vida tras accidente de tránsito en El Progreso, Yoro

El cuerpo de ambos jóvenes, quienes iban en la misma motocicleta, quedó tendido en el suelo; uno de ellos murió al momento de ser trasladado al hospital

  • 28 de noviembre de 2025 a las 08:19
El percance involucró a una motocicleta y un vehículo tipo taxi; los dos iban en la misma moto.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró la noche del jueves -27 de noviembre- en la comunidad de Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, dejando como resultado la muerte de dos jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Morales, de 22 años, y Azael Soto, de 17 años. Ambos se trasladaban en la motocicleta al momento del impacto.

Según el reporte preliminar de las autoridades, los jóvenes que iban en la moto habrían impactado en el vehículo; uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro falleció en el camino hacia un centro asistencial.

La escena del accidente fue acordonada por la Policía Nacional y el personal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para realizar el procesamiento correspondiente para determinar las causas exactas que originaron el percance.

La noticia ha generado gran consternación entre familiares y amigos de las víctimas. En redes sociales, allegados expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a las familias afectadas.

Eliza J. Morales Aguilar, hermana de Azael Soto, compartió un mensaje en redes: “Ay, mi niño, te me fuiste, Azael. Ay, hermanito”.

