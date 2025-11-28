Dos jóvenes pierden la vida tras accidente de tránsito en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró la noche del jueves -27 de noviembre- en la comunidad de Agua Blanca Sur, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, dejando como resultado la muerte de dos jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Morales, de 22 años, y Azael Soto, de 17 años. Ambos se trasladaban en la motocicleta al momento del impacto.

Según el reporte preliminar de las autoridades, los jóvenes que iban en la moto habrían impactado en el vehículo; uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro falleció en el camino hacia un centro asistencial.