Dos heridos tras enfrentamiento entre agentes de la Dipampco y pandilleros en Choloma

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes realizaban labores de vigilancia en la zona céntrica de Choloma como parte de una investigación relacionada con un posible atentado contra un ciudadano del sector. Durante el operativo, al intentar detener a los sospechosos, los pandilleros abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos.

Choloma, Cortés. — Un enfrentamiento armado entre agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y miembros de la Pandilla 18 dejó como resultado dos personas heridas, entre ellas un funcionario policial.

En el enfrentamiento resultó herido un agente policial, quien recibió un rozón de bala en el costado izquierdo del tórax. El oficial fue atendido rápidamente y se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, uno de los atacantes, identificado como alias “El Pingüino”, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, también resultó herido. El sujeto fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable y bajo custodia policial.

Las autoridades informaron que “El Pingüino” cuenta con antecedentes delictivos y ya había sido capturado en 2021 por la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) por los delitos de extorsión y asociación para delinquir.

Durante el operativo, se decomisaron varias armas de fuego y una motocicleta, evidencias que permitirán fortalecer las investigaciones y determinar si el detenido participó en otros hechos violentos ocurridos en el municipio de Choloma.