En accidente de tránsito muere hombre en la carretera CA-13

La persona fallecida fue identificada como Fredy Mercado, de aproximadamente 33 años de edad, quien se desplazaba en una motocicleta KMF 200 de color negro.

Tela, Atlántida.- Un motociclista se sumó la noche del martes 11 de noviembre a las duras estadísticas de muertes por accidentes de tránsito, tras perder la vida en la carretera CA-13, a la altura de Lancetilla, en Tela, Atlántida, zona norte de Honduras.

Hasta la mañana de este miércoles no se tenía claro lo ocurrido, ya que en el lugar únicamente se encontró la motocicleta y el cuerpo. No se descarta que la víctima haya perdido el control del vehículo y cayera al pavimento, lo que le habría provocado la muerte.

Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Será el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) el encargado de realizar las indagaciones del caso y determinar las causas del accidente.