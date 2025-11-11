Un hombre muere atropellado en el desvío hacia La Mansión, Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- Un hombre murió atropellado la noche del lunes en el desvío hacia la comunidad de La Mansión, en Guaimaca, Francisco Morazán, a unos 93 kilómetros de la capital de Honduras.
La víctima fue identificada como Carmelo Garay, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue arrollado por un vehículo que, tras el hecho, se dio a la fuga, dejando al hombre tendido en el pavimento.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para evitar que otros automóviles atropellaran nuevamente el cuerpo sin vida de Garay, que quedó a mitad de la vía.
Sin embargo, también se hicieron presentes familiares del fallecido, quienes, entre llanto y dolor, levantaron el cuerpo del pavimento y se lo llevaron a su casa de habitación para velarlo y darle cristiana sepultura este martes.
Será el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) el encargado de realizar las indagaciones del caso y dar con el paradero del responsable.
Más de 1,500 personas han muerto en accidentes viales durante el presente año en Honduras, según confirmaron las autoridades a finales de octubre.
El vocero de la DNVT, César Aguilar, informó que a nivel nacional se registran más de 14,000 accidentes de tránsito y más de 2,000 personas lesionadas.
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, solo superados por las muertes violentas.