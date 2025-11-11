Un hombre muere atropellado en el desvío hacia La Mansión, Guaimaca

La víctima fue identificada como Carmelo Garay , quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue arrollado por un vehículo que, tras el hecho, se dio a la fuga, dejando al hombre tendido en el pavimento.

Guaimaca, Honduras.- Un hombre murió atropellado la noche del lunes en el desvío hacia la comunidad de La Mansión, en Guaimaca, Francisco Morazán , a unos 93 kilómetros de la capital de Honduras.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para evitar que otros automóviles atropellaran nuevamente el cuerpo sin vida de Garay, que quedó a mitad de la vía.

Sin embargo, también se hicieron presentes familiares del fallecido, quienes, entre llanto y dolor, levantaron el cuerpo del pavimento y se lo llevaron a su casa de habitación para velarlo y darle cristiana sepultura este martes.

Será el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) el encargado de realizar las indagaciones del caso y dar con el paradero del responsable.

Más de 1,500 personas han muerto en accidentes viales durante el presente año en Honduras, según confirmaron las autoridades a finales de octubre.

El vocero de la DNVT, César Aguilar, informó que a nivel nacional se registran más de 14,000 accidentes de tránsito y más de 2,000 personas lesionadas.