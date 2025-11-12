Sin vida hallan a un hombre en el parque central de La Paz

La víctima fue identificada por uno de sus hermanos como Jorge David Becerra Moncada, de 32 años de edad, quien residía en el barrio La Granja de la cabecera departamental de La Paz.

La Paz, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este miércoles en el parque central Elena de Carías, de la ciudad de La Paz, La Paz, zona central de Honduras.

El cuerpo estaba boca arriba, con el pecho descubierto y presentaba heridas. Cerca del lugar se encontró una botella de cerveza quebrada y manchada con sangre, por lo que se presume que se trata de un homicidio.

Al sitio llegaron familiares de la víctima, a quienes se les informó sobre el fallecimiento de su pariente. El hermano de Becerra, quien prefirió no identificarse, manifestó que desconocían si él tenía problemas personales.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso para determinar las causas de muerte del hombre y establecer si hubo mano criminal en el hecho.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El departamento de La Paz es considerado uno de los más pacíficos del país. Desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre se han registrado 28 homicidios en toda la región.

El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) detalla que, del total de muertes, 10 se han registrado en la ciudad de La Paz.