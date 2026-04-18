Doble homicidio en Santa Rita: hallan dos hombres sin vida cerca de una estación de servicio

Tegucigalpa, Honduras.- Un doble homicidio se reportó en Santa Rita, Yoro, tras el hallazgo de dos hombres sin vida a la orilla de una carretera cercana a una estación de servicio, hecho que movilizó a las autoridades policiales tras ser alertados del hecho durante la madrugada de este sábado 18 de abril.
Según los informes policiales, una de las víctimas fue identificada como Abner Antonio Guerrero Vásquez, de 29 años, originario y residente del municipio de Morazán, Yoro.
La segunda víctima corresponde a Gonzalo Calderón Gazo, de 37 años, también originario y residente de Morazán, Yoro, de acuerdo con los registros preliminares de las autoridades competentes.
Los cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera, en las cercanías de una gasolinera UNO, luego de que se recibiera una denuncia a eso de las 12:50 de la madrugada.
Elementos de la Policía Nacional se trasladaron al lugar tras la alerta ciudadana, donde confirmaron la escena del crimen y procedieron a asegurar el área para iniciar las diligencias correspondientes.
De forma preliminar, se presume que las víctimas se desplazaban en una motocicleta marca Italika DM250, color azul con blanco y sin placas, la cual era conducida por uno de los ahora fallecidos.
Los cuerpos fueron posteriormente levantados y trasladados a la Dirección de Medicina Forense en San Pedro Sula, donde se les practicarán los exámenes legales correspondientes para avanzar en la investigación.
Las autoridades han informado que el caso continúa bajo investigación, mientras el hecho ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes permanecen a la expectativa de los avances en el esclarecimiento del crimen.