Doble homicidio en Santa Rita: hallan dos hombres sin vida cerca de una estación de servicio

Tegucigalpa, Honduras.- Un doble homicidio se reportó en Santa Rita, Yoro, tras el hallazgo de dos hombres sin vida a la orilla de una carretera cercana a una estación de servicio, hecho que movilizó a las autoridades policiales tras ser alertados del hecho durante la madrugada de este sábado 18 de abril.

Según los informes policiales, una de las víctimas fue identificada como Abner Antonio Guerrero Vásquez, de 29 años, originario y residente del municipio de Morazán, Yoro.

La segunda víctima corresponde a Gonzalo Calderón Gazo, de 37 años, también originario y residente de Morazán, Yoro, de acuerdo con los registros preliminares de las autoridades competentes.

Los cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera, en las cercanías de una gasolinera UNO, luego de que se recibiera una denuncia a eso de las 12:50 de la madrugada.