Doble crimen: Asesinan a dos hombres que se transportaban en motocicleta en Lempira

Lempira, Honduras.- A bordo de una motocicleta se transportaban dos personas cuando fueron asesinadas a disparos por sujetos desconocidos.
Las víctimas quedaron tendidas a la orilla de una calle de tierra, cerca de un matorral.
Trascendió que uno de los jóvenes fue identificado como Francis Rodríguez.
El hecho ocurrió en San Sebastián, en el departamento de Lempira.
Los dos hombres se movilizaban en una motocicleta, pese a que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) prohíbe que dos personas del sexo masculino mayores de 12 años circulen en este tipo de vehículo.
Una de las víctimas vestía un pantalón jean y una camisa color vino; era quien conducía la motocicleta. Mientras tanto, el pasajero llevaba un pantalón negro y una camisa roja.
La Policía llegó a la escena del crimen y acordonó el área; además, varios vecinos se hicieron presentes en el lugar.
Hasta el momento no hay detalles sobre quiénes habrían cometido el doble crimen.