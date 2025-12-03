Disturbios y saqueos en protesta de pobladores en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En horas de la noche del martes la Policía Nacional controló una serie de disturbios registrados en el Parque Central de San Pedro Sula, donde alrededor de 800 pobladores de los bordos protestaban para exigir su reubicación.

Durante la manifestación, un grupo reducido intentó ingresar a varios comercios, lo que generó actos vandálicos y el robo inicial de dos motocicletas y una planta eléctrica, informó en Hoy Mismo, Edgardo Barahona, portavoz de la Policía en San Pedro Sula.

Los incidentes comenzaron cerca de las 7:00 p.m. en las cercanías de la Alcaldía Municipal y se extendieron por casi seis horas, detalló Barahona.

Las autoridades desplegaron a la Unidad Metropolitana de Prevención para contener a los grupos que buscaban abrir por la fuerza las puertas de al menos 13 negocios.