Disturbios y saqueos en protesta de pobladores en San Pedro Sula

Pobladores causaron disturbios en San Pedro Sula durante una protesta. Hubo intentos de saqueo y un negocio afectado, pero fueron controlados por la Policía

  • 03 de diciembre de 2025 a las 08:17
Agentes policiales resguardan comercios del centro de San Pedro Sula tras los disturbios provocados durante la protesta.

 Foto: captura de pantalla

San Pedro Sula, Honduras.- En horas de la noche del martes la Policía Nacional controló una serie de disturbios registrados en el Parque Central de San Pedro Sula, donde alrededor de 800 pobladores de los bordos protestaban para exigir su reubicación.

Durante la manifestación, un grupo reducido intentó ingresar a varios comercios, lo que generó actos vandálicos y el robo inicial de dos motocicletas y una planta eléctrica, informó en Hoy Mismo, Edgardo Barahona, portavoz de la Policía en San Pedro Sula.

Los incidentes comenzaron cerca de las 7:00 p.m. en las cercanías de la Alcaldía Municipal y se extendieron por casi seis horas, detalló Barahona.

Las autoridades desplegaron a la Unidad Metropolitana de Prevención para contener a los grupos que buscaban abrir por la fuerza las puertas de al menos 13 negocios.

Barahona explicó que la intervención policial se apoyó en cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencias y de los propios comercios, lo que permitió ubicar los puntos donde se registraban intentos de saqueo.

La protesta quiso derivar en un saqueos pero las autoridades intervinieron oportunamente.

La protesta quiso derivar en un saqueos pero las autoridades intervinieron oportunamente.

( Captura de video.)

Las autoridades señalaron que, aunque la mayoría de asistentes protestaba por un beneficio que se les había ofrecido, un grupo de personas ajenas a la movilización aprovechó el desorden para intentar robar en los establecimientos.

La DPI abrió una investigación para confirmar la sustracción de la mercadería y ubicar a los presuntos responsables.

