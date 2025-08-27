  1. Inicio
Detienen a joven por presunto maltrato contra su abuela en Santa Bárbara

La Policía Nacional reportó la captura de la joven, quien fue sorprendida cuando agredía verbal y físicamente a su abuela en el barrio El Gilote

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:21
Agentes de la Policía Nacional en Santa Bárbara detuvieron a una joven acusada de agredir a su abuela en el barrio El Gilote.

 Foto: Policía Nacional

Santa Bárbara, Honduras.- Una joven de 18 años fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) tras ser acusada de maltrato familiar en perjuicio de su abuela, una mujer de la tercera edad.

El arresto se ejecutó en el barrio El Gilote, en el departamento de Santa Bárbara, luego de una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Según el portavoz policial, suboficial Gregorio Cornejo, la joven fue sorprendida mientras supuestamente ejercía agresiones físicas y verbales contra la víctima.

“Estas denuncias no deben guardarse en silencio. Existen herramientas disponibles para que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de maltrato”, expresó Cornejo al referirse al caso.

La acusada fue trasladada a los separos policiales y será remitida al Ministerio Público en las próximas horas para continuar con el proceso legal correspondiente.

