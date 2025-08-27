Detienen a joven por presunto maltrato contra su abuela en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Una joven de 18 años fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) tras ser acusada de maltrato familiar en perjuicio de su abuela, una mujer de la tercera edad.

El arresto se ejecutó en el barrio El Gilote, en el departamento de Santa Bárbara, luego de una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Según el portavoz policial, suboficial Gregorio Cornejo, la joven fue sorprendida mientras supuestamente ejercía agresiones físicas y verbales contra la víctima.