  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a guardia acusado de abusar de una menor en una iglesia de Olancho

Autoridades indican que el acusado habría abusado de la menor dentro de la iglesia donde trabajaba como guardia de seguridad en Olancho

  • 12 de noviembre de 2025 a las 08:29
Detienen a guardia acusado de abusar de una menor en una iglesia de Olancho

Miguel Aguilar fue arrestado por la ATIC tras ser señalado de abusar sexualmente de una menor en una iglesia de Olancho.

 Foto: Cortesía Ministerio Público

Olancho, Honduras.- Por supuestos delitos de agresión sexual y violación contra una menor de edad, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez emitió una orden de captura contra Miguel Ángel Aguilar Fugón.

El arresto se realizó en la aldea Río Abajo, a la altura del kilómetro 11 de la carretera hacia Olancho, informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Sin vida hallan a un hombre en el parque central de La Paz

La agresión ocurrió en el año 2024, aprovechándose que la menor asistía a la iglesia donde el acusado trabajaba como guardia de seguridad.

Fue en ese contexto en el que Aguilar "comenzó a ganarse la confianza de la menor y la interceptó al retirarse de una reunión, llevándola a una oficina dentro del recinto donde presuntamente cometió el abuso", detalló el Ministerio Público.

El detenido será remitido a los juzgados competentes para enfrentar el proceso legal correspondiente, conforme al marco jurídico nacional.

Dos heridos tras enfrentamiento entre agentes de la Dipampco y pandilleros en Choloma

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias