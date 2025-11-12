Detienen a guardia acusado de abusar de una menor en una iglesia de Olancho

El arresto se realizó en la aldea Río Abajo, a la altura del kilómetro 11 de la carretera hacia Olancho, informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Olancho, Honduras.- Por supuestos delitos de agresión sexual y violación contra una menor de edad, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez emitió una orden de captura contra Miguel Ángel Aguilar Fugón.

La agresión ocurrió en el año 2024, aprovechándose que la menor asistía a la iglesia donde el acusado trabajaba como guardia de seguridad.

Fue en ese contexto en el que Aguilar "comenzó a ganarse la confianza de la menor y la interceptó al retirarse de una reunión, llevándola a una oficina dentro del recinto donde presuntamente cometió el abuso", detalló el Ministerio Público.

El detenido será remitido a los juzgados competentes para enfrentar el proceso legal correspondiente, conforme al marco jurídico nacional.