Detención judicial a dos acusados por asesinato de tres estudiantes en El Progreso

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte logró que un juez decretara detención judicial contra dos de los presuntos implicados en el asesinato de tres estudiantes del instituto Perla del Ulúa, crimen ocurrido el pasado 26 de mayo en El Progreso, Yoro.
A los imputados se les supone responsables de los delitos de asesinato y asociación ilícita. Por disposición judicial, ambos fueron remitidos al Centro Penal de El Progreso, donde permanecerán recluidos hasta la audiencia inicial programada para el próximo 3 de junio, fecha en la que se determinará si enfrentará un proceso formal.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los detenidos habrían participado directamente en el asesinato de Gerald Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Vásquez Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno, estudiantes del instituto Perla del Ulúa.
El triple homicidio se registró en una calle de la colonia Suazo Córdova, donde, de acuerdo con las pesquisas, al menos cuatro personas participaron en el ataque: tres adultos y un menor de edad.
Las autoridades informaron que el adolescente señalado en el caso ya fue requerido por fiscales de la FEDCV y será presentado ante los tribunales competentes para que se le siga el procedimiento establecido en la ley.
Asimismo, el Ministerio Público confirmó que existe una orden de captura pendiente contra un cuarto sospechoso, quien ya fue identificado gracias a las investigaciones realizadas en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El caso ha generado consternación en la ciudad de El Progreso debido a que las víctimas eran estudiantes de educación media y fueron asesinadas cuando se encontraban en la colonia Suazo Córdova.