De momento, las autoridades no han confirmado que los cuerpos sean de las jóvenes, pues hasta la mañana de este miércoles permanecían a la espera de que personal forense se desplazara desde Tegucigalpa para hacer el respectivo levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, los familiares que han llegado a la escena asegurar no tener dudas, pues el vehículo es el mismo.

“Pedimos a las autoridades de Tegucigalpa que por favor hagan lo que tengan que hacer. Los cuerpos ya están ahí, ya sabemos lo que pasó, nosotros como familiares no queremos que los cuerpos se sigan descomponiendo, queremos que hagan el respectivo proceso, nosotros no vamos a entorpecer el proceso”, clamaba un pariente de una de las jóvenes presuntamente asesinadas por Gilbert Santiago Reyes, quien es el principal sospechoso del triple crimen.

“En la isla carecemos de los elementos necesarios para hacer una investigación adecuada. Si tuviéramos todo allá no estaríamos elevando aviones, morgues... Las condiciones climáticas impidieron enviar expertos ayer”, explicó la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

“Hemos vivido una vida sana, somos trabajadores. Ella venía llegando de Estados Unidos porque ella ya no quería una relación, sí, era su expareja, pero díganme ustedes si tenía derecho de quitarle la vida a ella”, cuestionó una prima de Dione en la escena del crimen.

Según se conoció, él y Dione ya no sostenían una relación amorosa, pero tenían un hijo de tres años en común, por lo que seguían en comunicación y la joven habría aceptado su invitación para salir a departir e invitó a sus dos amigas, María Antonia y Nikendra.

“Nuestras hijas son mujeres, le pedimos a la presidenta que se acuerde que es mujer y que nos ayude, que no dejen impune lo que ha pasado. Este hombre se llevó de encuentro a alguien que no tiene la culpa, si él tenía problemas con ella (con Dione) como marido y mujer, no se hubiera llevado de encuentro a las demás muchachas”, dijo por su lado un familiar de otra de las jóvenes.