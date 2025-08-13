Dentro de su casa asesinan a una joven mujer en Villanueva, Cortés

La victima fue identificada como Greyci Marisol Mancía, de 22 años de edad.

Villanueva, Cortés.- Una joven fue asesinada de varios balazos en el interior de su vivienda el pasado 12 de agosto en el municipio de Villanueva, Cortés, en la zona norte de Honduras.

De acuerdo a información preliminar y testigos, el autor del crimen habría sido su pareja sentimental, quien irrumpió en la casa de Mancía ubicada en el sector de Guaruma 2.

Agentes de la Policía Nacional arribaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que se está a la espera de que confirmen o descarten si el responsable de la muerte de la joven fue su pareja.

Durante los primeros seis meses de 2025, Honduras el asesinato de 127 mujeres, de acuerdo al Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

En cuanto a la relación entre las víctimas y sus agresores, en el 63.7% de los casos no fue posible determinar el vínculo, mientras que el 16.6% fueron cometidos por exparejas y el 8.6 % por personas desconocidas.

Lamentablemente, la mayoría de estos crímenes contra la mujer quedan en impunidad. Según Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la impunidad es del 95%.

“Eso quiere decir que los hombres tienen el 95 % de probabilidad de que ni se les investigue ni se les castigue”, lamentó.

Cabe resaltar que 2024 cerró con un total de 237 femicidios. Las cifras muestran un aumento de al menos cinco casos más por mes en comparación con el año anterior.

“El Estado tiene una responsabilidad urgente: no solo judicializar, sino prevenir desde la educación, la salud y otras instituciones. Mientras no se enseñe desde la infancia que las mujeres se respetan como iguales, este problema persistirá", apuntó Ayestas.