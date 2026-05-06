  1. Inicio
  2. · Sucesos

Declaran culpable a exgerente de Banadesa por fraude y uso de documentos falsos

El tribunal ordenó su ingreso inmediato a prisión tras revocar las medidas sustitutivas

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:48
Declaran culpable a exgerente de Banadesa por fraude y uso de documentos falsos

Con el fallo un jue ordenó que fuera enviado a centro penal de El Progreso, Yoro.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal emitió fallo condenatorio contra Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente regional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), al hallarlo culpable de los delitos de fraude en concurso ideal con uso de documentos públicos falsos.

Tras la resolución, la autoridad judicial ordenó su remisión inmediata al centro penal de El Progreso, Yoro, además de revocar las medidas cautelares de las que gozaba, por lo que deberá enfrentar el proceso privado de libertad.

Fue raptado y luego torturado: ¿Cómo habrían asesinado a Fernando Sarmiento, acusado de estafa?

Durante el juicio, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó pruebas documentales que sustentaron la acusación, entre ellas una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que evidenció irregularidades en el manejo de fondos dentro de la institución bancaria.

Según las investigaciones, estas acciones provocaron un perjuicio económico de aproximadamente dos millones de lempiras, además de más de un millón en intereses que la entidad dejó de percibir.

En el mismo caso, ya fueron condenados a 35 años de prisión el excontador de la agencia en Yoro, Jairo Daniel Alemán, y la analista Sidia Marely Méndez Antúnez, quienes también participaron en el desvío de fondos.

Las indagaciones determinaron que los implicados sustraían el dinero correspondiente a pagos de beneficios obtenidos por clientes, sin registrarlos oficialmente, destinándolos a multas distintas a los establecidos por la institución.

Matan a guardia de Seguridad en San Manuel, Cortés

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias