Declaran culpable a exgerente de Banadesa por fraude y uso de documentos falsos

Tras la resolución, la autoridad judicial ordenó su remisión inmediata al centro penal de El Progreso, Yoro , además de revocar las medidas cautelares de las que gozaba, por lo que deberá enfrentar el proceso privado de libertad.

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal emitió fallo condenatorio contra Ángel Danilo Estrada Zelaya, exgerente regional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), al hallarlo culpable de los delitos de fraude en concurso ideal con uso de documentos públicos falsos.

Durante el juicio, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó pruebas documentales que sustentaron la acusación, entre ellas una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que evidenció irregularidades en el manejo de fondos dentro de la institución bancaria.

Según las investigaciones, estas acciones provocaron un perjuicio económico de aproximadamente dos millones de lempiras, además de más de un millón en intereses que la entidad dejó de percibir.

En el mismo caso, ya fueron condenados a 35 años de prisión el excontador de la agencia en Yoro, Jairo Daniel Alemán, y la analista Sidia Marely Méndez Antúnez, quienes también participaron en el desvío de fondos.

Las indagaciones determinaron que los implicados sustraían el dinero correspondiente a pagos de beneficios obtenidos por clientes, sin registrarlos oficialmente, destinándolos a multas distintas a los establecidos por la institución.