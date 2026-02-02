  1. Inicio
  2. · Sucesos

De varios impactos de bala matan a un hombre en feria de Olanchito

La Policía realizaba investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 06:23
De varios impactos de bala matan a un hombre en feria de Olanchito

Jonathan Martínez es la persona asesinada en la feria de Olanchito.

 Foto: Cortesía.

Olanchito, Yoro.- La violencia opacó la celebración de la feria del sector de Agalteca, en el municipio de Olanchito, Yoro, luego de que un hombre muriera la noche del sábado tras ser atacado a balazos mientras atendía un puesto de comida.

La víctima fue identificada como Jonathan Martínez, de 30 años, residente en la colonia Buenos Aires de Olanchito. Según testigos, Martínez se encontraba atendiendo a varios clientes cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Jordi Aguilera fue deportado de EE UU y asesinado de múltiples disparos en Cortés

En medio del pánico que generó el ataque, personas cercanas a la víctima intentaron auxiliarlo; sin embargo, al trasladarlo en un vehículo particular hacia un centro asistencial, constataron que ya había fallecido.

Agentes policiales llegaron al lugar para acordar la escena y dar inicio a las diligencias investigativas que permitieron dar con el desfile de los responsables.

Hasta ayer, se desconocía el móvil del crimen. Familiares consternados describieron a Jonathan Martínez como un joven servicial, alegre y trabajador.

Desmembrada y entre la basura: así hallaron el cuerpo de Sara Rivera en río Chamelecón

De acuerdo con registros policiales, la ola de violencia en el departamento de Yoro ha dejado más de 12 personas muertas durante enero, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 78 víctimas en lo que va del año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias