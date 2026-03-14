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Cuatro detenidos y cientos de cajas de cerveza decomisadas por contrabando desde Guatemala

Las cajas de cerveza habrían ingresado por un "punto ciego", provenientes del hermano país de Guatemala

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 13:36
Cuatro detenidos y cientos de cajas de cerveza decomisadas por contrabando desde Guatemala

Los cuatro capturados en la estación policial en la ciudad de Ocotepeque.

Foto: Cortesía

Ocotepeque, Honduras.- La detención de cuatro personas y el decomiso de cientos de cajas de cerveza, dejó como resultado una operación realizada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en el occidente del país.

La captura se produjo en la aldea La Dorada, municipio de Lucerna, en el departamento de Ocotepeque.

Entre los detenidos están cuatro personas, identificadas con el apodoo de "Monkey", de 34 años de edad, "Billy", de 27 años, "Calamardo", de 22 años y un menor de 16 años de edad, conocido con el apodo de "Esponjita".

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Investigaciones

Según las investigaciones policiales, este grupo organizado tenía aproximadamente un año de realizar el contrabando de bebidas alcohólicas en la zona, procedentes de Guatemala.

Los funcionarios policiales les decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un camión, cajas de cerveza, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los cuatro detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público (MP), en la ciudad de Ocotepeque; deberán responder por los cargos de contrabando y tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio de la Hacienda Pública y el Orden Público.

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El menor de edad fue remitido a los Juzgados de la Niñez, por suponerle responsable de la infracción penal de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública.

Asimismo, con instrucciones del fiscal de turno, el vehículo en el que se transportaba las bebidas alcohólicas fue trasladado a las oficinas del Ministerio Publico de Ocotepeque, en donde se liberará oficio a la Administración Aduanera de Honduras, para la respectiva inspección por un técnico en Aduanas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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