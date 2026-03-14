Cuatro detenidos y cientos de cajas de cerveza decomisadas por contrabando desde Guatemala

Ocotepeque, Honduras.- La detención de cuatro personas y el decomiso de cientos de cajas de cerveza, dejó como resultado una operación realizada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en el occidente del país.

La captura se produjo en la aldea La Dorada, municipio de Lucerna, en el departamento de Ocotepeque.

Entre los detenidos están cuatro personas, identificadas con el apodoo de "Monkey", de 34 años de edad, "Billy", de 27 años, "Calamardo", de 22 años y un menor de 16 años de edad, conocido con el apodo de "Esponjita".