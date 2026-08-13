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Cuando se dirigía a su trabajo, asesinan a una mujer en Ajuterique, Comayagua

Drides Ondina Ulloa Hernández fue atacada a balazos cuando caminaba hacia su trabajo en Comayagua; autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 08:59
Cuando se dirigía a su trabajo, asesinan a una mujer en Ajuterique, Comayagua

La víctima fue identificada como Drides Ondina Ulloa Hernández, quien era trabajadora de aseo de DICTA.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras.- Una mujer fue asesinada a balazos durante la mañana de este jueves -13 de agosto- cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en el municipio de Comayagua.

La víctima fue identificada como Drides Ondina Ulloa Hernández, quien laboraba en el área de aseo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

El crimen ocurrió a eso de las 6 y media de la mañana, en la carretera que conduce hacia el municipio de Ajuterique, a la altura de las instalaciones de DICTA.

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Según las primeras indagaciones, Ulloa Hernández se bajó de una motocicleta y comenzó a caminar hacia su trabajo cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

El cuerpo de la mujer quedó tendido a la orilla de la vía pública, donde familiares llegaron al lugar y lo cubrieron mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Escena donde quedó tendido el cuerpo de la víctima.

Escena donde quedó tendido el cuerpo de la víctima.

 (Foto: Cortesía )

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena y acordonaron el sector para comenzar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal de Medicina Forense era esperado en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del crimen, identificar al responsable y establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

En Honduras, en lo que va de 2026, al menos 172 mujeres han sido víctimas de muertes violentas, un incremento del 10 % respecto al mismo período del año anterior, según datos citados por la defensora de los derechos de las mujeres, Ana Ruth García.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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