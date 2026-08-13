Cuando se dirigía a su trabajo, asesinan a una mujer en Ajuterique, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una mujer fue asesinada a balazos durante la mañana de este jueves -13 de agosto- cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en el municipio de Comayagua. La víctima fue identificada como Drides Ondina Ulloa Hernández, quien laboraba en el área de aseo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA). El crimen ocurrió a eso de las 6 y media de la mañana, en la carretera que conduce hacia el municipio de Ajuterique, a la altura de las instalaciones de DICTA.

Según las primeras indagaciones, Ulloa Hernández se bajó de una motocicleta y comenzó a caminar hacia su trabajo cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo de la mujer quedó tendido a la orilla de la vía pública, donde familiares llegaron al lugar y lo cubrieron mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena y acordonaron el sector para comenzar con las diligencias correspondientes. Asimismo, personal de Medicina Forense era esperado en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue.