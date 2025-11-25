Conductor se accidenta en la colonia Miraflores de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un conductor terminó volcado en medio de una de las calles de la colonia Miraflores de la capital.

El hecho ocurrió a eso de las 5:00 de la mañana de este martes 25 de noviembre, cuando el conductor de una camioneta color gris, terminó con las llantas de lado.

Informes preliminares indican que el hombre, quien se conducía junto a su pareja, iba en presunto estado de ebriedad.