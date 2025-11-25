  1. Inicio
  2. · Sucesos

Conductor se accidenta en la colonia Miraflores de la capital

Informes preliminares indican que el hombre, quien se conducía junto a su pareja, iba en presunto estado de ebriedad

  • 25 de noviembre de 2025 a las 08:13
Conductor se accidenta en la colonia Miraflores de la capital

El vehículo quedó con las llantas de lado, obstruyendo la pasada en el lugar.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.-Un conductor terminó volcado en medio de una de las calles de la colonia Miraflores de la capital.

El hecho ocurrió a eso de las 5:00 de la mañana de este martes 25 de noviembre, cuando el conductor de una camioneta color gris, terminó con las llantas de lado.

Informes preliminares indican que el hombre, quien se conducía junto a su pareja, iba en presunto estado de ebriedad.

Incendio consume mercadito en la colonia 1 de Diciembre de la capital

Hasta el momento se desconocen los motivos del incidente, pues no impactó con otro vehículo.

Los ocupantes salieron ilesos, sin embargo, el conductor de la camioneta fue detenido por las autoridades, presuntamente porque se resistió a realizarle las pruebas de alcoholemia.

Sin vida y atado de pies y manos hallan a un hombre en Choluteca

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias