Incendio consume mercadito en la colonia 1 de Diciembre de la capital

Los vecinos de la zona olieron el humo y salieron a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta de que las llamas salían de la vivienda

  • 25 de noviembre de 2025 a las 07:37
La parte baja de la vivienda se consumió a cenizas por el incendio.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un incendio consumió a cenizas un mercadito ubicado en la colonia 1 de Diciembre, la madrugada de este martes 25 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, el mercadito se encuentra en una casa de dos pisos, donde los dueños viven en la segunda planta de la vivienda.

Los vecinos de la zona olieron el humo y salieron a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta de que las llamas salían de parte baja de la vivienda.

En un intento por salvar la vida de las personas que vivían en la casa, comenzaron a gritarles que se quemaban.

"Logramos salir con lo necesario y salvar la vida, pero fue complicado porque las llamaradas ya venían hacia arriba”, dijo uno de los afectados.

Todos los productos de la pulpería quedaron reducidos a cenizas, relataron los dueños de la vivienda.

Los vecinos llamaron a tiempo a los bomberos, quienes lograron controlar las llamas y evitar que todo el inmueble fuera consumido.

No se reportan heridos, sin embargo, casi todo lo del comercio fue consumido a cenizas, se conoció.

