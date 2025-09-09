  1. Inicio
Condenan a dos hombres por asesinato del líder tolupán, Luis de los Reyes Marcia

Se trata de Germán Jamil Ávila y Jorge Alberto Matute Matute, capturados el pasado 26 de marzo de 2024 por la ATIC, en el sector de Locomapa, Yoro

  • 09 de septiembre de 2025 a las 09:33
La fecha de la audiencia de individualización de la pena aún no ha sido establecida.

Foto: MP.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres vinculados al asesinato del líder de la Tribu Tolupán, Luis de los Reyes Marcia Ventura, fueron declarados culpables el lunes tras un juicio celebrado en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

El fallo de culpables fue dictado contra Germán Jamil Ávila y Jorge Alberto Matute Matute, capturados el pasado 26 de marzo de 2024 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el sector de Locomapa en el departamento de Yoro.

Luis de los Reyes Marcia Ventura fue asesinado el 5 de abril de 2025 en la comunidad de San Francisco, Locomapa, Yoro, por los ahora declarados culpables, que para cometer el hecho delictivo utilizaron armas cortopunzantes (cuchillos).

Los imputados ahora esperan conocer la cantidad de años que deberán purgar en la cárcel, condena que conocerán en la próxima audiencia de individualización de la pena. La fecha aún no ha sido establecida.

Por el crimen del dirigente indígena ya había sido condenado Jorge Humberto Macoto Sánchez, quien permanece recluido desde el 13 de febrero de 2020.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
