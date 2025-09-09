Condenan a dos hombres por asesinato del líder tolupán, Luis de los Reyes Marcia

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres vinculados al asesinato del líder de la Tribu Tolupán, Luis de los Reyes Marcia Ventura, fueron declarados culpables el lunes tras un juicio celebrado en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

El fallo de culpables fue dictado contra Germán Jamil Ávila y Jorge Alberto Matute Matute, capturados el pasado 26 de marzo de 2024 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el sector de Locomapa en el departamento de Yoro.

Luis de los Reyes Marcia Ventura fue asesinado el 5 de abril de 2025 en la comunidad de San Francisco, Locomapa, Yoro, por los ahora declarados culpables, que para cometer el hecho delictivo utilizaron armas cortopunzantes (cuchillos).