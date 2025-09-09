  1. Inicio
Ejecutan allanamientos en Copán para desarticular grupo criminal

Las autoridades busca a sospechosos relacionados con diversos delitos que mantienen atemorizada a la población de Florida

  • 09 de septiembre de 2025 a las 07:28
Ejecutan allanamientos en Copán para desarticular grupo criminal

Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizan allanamiento en una vivienda.

Foto: Cortesía.

Copán, Honduras.- Unos 10 allanamientos ejecutó la mañana de este martes el Ministerio Público (MP), a través de las Fiscalías Especiales de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el municipio de Florida, Copán.

De acuerdo con las autoridades, esta operación se realiza como parte de investigaciones contra estructuras criminales que operan en el corredor occidental del país.

De acuerdo con el MP, las diligencias buscan recolectar indicios y fortalecer las investigaciones sobre una organización delictiva vinculada al tráfico de drogas, armas y otros ilícitos en la zona.

Los operativos cuentan con el apoyo de la Fiscalía Regional de Occidente, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el 12 Batallón de Infantería y binomios caninos especializados en detección de drogas.

Las autoridades señalaron que estos allanamientos también permitirán identificar a sospechosos relacionados con diversos delitos que mantienen atemorizada a la población de Florida y municipios aledaños.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de desarticular estas estructuras criminales que generan violencia e inseguridad en la región occidental del país.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

