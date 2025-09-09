“Volvió de donde Dios lo sacó”: Marcos Tábora fue encontrado flotando con las manos atadas

Hermanos espirituales de Marcos Antonio Tábora Varela lamentaron su fallecimiento. El hondureño fue hallado sin vida en aguas de La Ceiba.
Según informaron las autoridades, el cuerpo presentaba varias heridas y estaba atado de manos. Será trasladado a La Ceiba para entregarlo a sus familiares.
Personas que lo conocían expresaron su pésame en redes sociales, asegurando que “tenía muchas luchas sobre sus hombros”.
De acuerdo con allegados, la víctima había dejado los vicios desde hace varios años e incluso había decidido asistir a una iglesia evangélica.
“Qué pesar con el hermano Marcos, fue muy débil y volvió de donde Dios lo sacó... sin palabras”, escribió una internauta en la red social Facebook.
Otros amigos también se solidarizaron con su familia por la pérdida: “Mis condolencias para sus hermanas y sus hijos, que Dios les dé consuelo. Qué pesar por Marcos”.
El cuerpo fue encontrado exactamente en el mar de Boca Vieja, en La Ceiba. Marcos era residente de la colonia Suyapa, en ese mismo municipio.
No se especificó su edad, pero por sus rasgos físicos aparentaba unos 40 años. Se detalló que presentaba varias heridas en su cuerpo y aún se desconoce quiénes fueron los responsables del crimen.
“En paz descanse Marquitos. Que Dios lo tenga en lo más alto. Un buen muchacho y buen amigo. Que sea Dios dándole fortaleza a toda su familia", posteó otra persona en facebook.
Familiares de la víctima no detallaron cuánto tiempo tenía de estar desaparecido. Las autoridades investigarán qué fue lo que sucedió.