Condenan a 15 años de cárcel a hombre que mató a su padre en Siguatepeque

El sujeto acabó con la vida de su padre con un arma blanca. El hecho se registró en el interior de la vivienda de ambos el 12 de marzo de 2025

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 09:10
El sujeto fue detenido por elementos de la Policía Nacional después de cometer el hecho violento.

 Foto: Cortesía.

Comayagua, Honduras.- Un tribunal de justicia impuso una pena de 15 años de reclusión a un individuo hallado culpable de quitarle la vida a su padre en un violento hecho registrado en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

El sentenciado fue identificado como Ángel Gamaliel Mejía Cárcamo, responsable de la muerte de Miguel Ángel Mejía Montoya, ocurrida el 12 de marzo de 2025 en la aldea Chagüites. De acuerdo con las investigaciones, el ataque se produjo dentro de la vivienda familiar y fue cometido con un arma blanca.

Las indagaciones establecen que la agresión se dio de manera sorpresiva, cuando la víctima se encontraba realizando actividades cotidianas, recibiendo varias heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Luego del crimen, el responsable intentó darse a la fuga, pero fue localizado y detenido por las autoridades a corta distancia del sitio, incautándole el objeto utilizado en el ataque.

Durante el desarrollo del proceso penal, el imputado admitió los hechos y optó por un procedimiento abreviado, lo que derivó en la emisión de una sentencia condenatoria y su posterior traslado a un centro penitenciario del país para el cumplimiento de la pena impuesta.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

