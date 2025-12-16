Condenan a 15 años de cárcel a hombre que mató a su padre en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Un tribunal de justicia impuso una pena de 15 años de reclusión a un individuo hallado culpable de quitarle la vida a su padre en un violento hecho registrado en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

El sentenciado fue identificado como Ángel Gamaliel Mejía Cárcamo, responsable de la muerte de Miguel Ángel Mejía Montoya, ocurrida el 12 de marzo de 2025 en la aldea Chagüites. De acuerdo con las investigaciones, el ataque se produjo dentro de la vivienda familiar y fue cometido con un arma blanca.