Condenan a alias “Hueso” por asesinato de estudiante en Los Pinos

La resolución fue obtenida tras un juicio oral y público en el que el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la participación de Cruz Izaguirre en la muerte violenta de la joven.

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años del crimen que conmocionó a Tegucigalpa, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró una nueva sentencia condenatoria contra Fausto Antonio Cruz Izaguirre, alias “Hueso”, por el asesinato de la estudiante Loyda Tatiana Mejía Mejía , ocurrido el 14 de febrero de 2017 en la colonia Los Pinos.

Por este mismo caso, anteriormente también fueron condenados Samuel Isaac Estrada Pérez , alias “Samuelito”, y Bayron Manuel Salgado Andrade . Asimismo, la acción penal contra Brayan Omar Elvir Álvarez, alias “Brayan”, fue extinguida debido a su fallecimiento.

Las investigaciones desarrolladas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) establecieron que el crimen ocurrió la noche del Día del Amor y la Amistad, cuando la víctima compartía con su entonces novio, Fausto Cruz, y otros jóvenes.

Según el expediente investigativo, Loyda Tatiana comenzó a sospechar de un comportamiento extraño por parte del grupo y decidió retirarse del lugar alrededor de las 9:30 de la noche. Sin embargo, cuando subía unas graduadas en la colonia fue interceptada por Cruz Izaguirre, quien tras discutir con ella la convenció de ingresar a una vivienda abandonada.

Dentro del inmueble se encontraron los demás implicados, quienes comenzaron a agredirla brutalmente con trozos de madera. La joven intentó escapar, pero fue alcanzada nuevamente por sus atacantes.