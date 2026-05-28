Condenan a alias “Hueso” por asesinato de estudiante en Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años del crimen que conmocionó a Tegucigalpa, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró una nueva sentencia condenatoria contra Fausto Antonio Cruz Izaguirre, alias “Hueso”, por el asesinato de la estudiante Loyda Tatiana Mejía Mejía, ocurrido el 14 de febrero de 2017 en la colonia Los Pinos.
La resolución fue obtenida tras un juicio oral y público en el que el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la participación de Cruz Izaguirre en la muerte violenta de la joven.
Por este mismo caso, anteriormente también fueron condenados Samuel Isaac Estrada Pérez , alias “Samuelito”, y Bayron Manuel Salgado Andrade . Asimismo, la acción penal contra Brayan Omar Elvir Álvarez, alias “Brayan”, fue extinguida debido a su fallecimiento.
Las investigaciones desarrolladas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) establecieron que el crimen ocurrió la noche del Día del Amor y la Amistad, cuando la víctima compartía con su entonces novio, Fausto Cruz, y otros jóvenes.
Según el expediente investigativo, Loyda Tatiana comenzó a sospechar de un comportamiento extraño por parte del grupo y decidió retirarse del lugar alrededor de las 9:30 de la noche. Sin embargo, cuando subía unas graduadas en la colonia fue interceptada por Cruz Izaguirre, quien tras discutir con ella la convenció de ingresar a una vivienda abandonada.
Dentro del inmueble se encontraron los demás implicados, quienes comenzaron a agredirla brutalmente con trozos de madera. La joven intentó escapar, pero fue alcanzada nuevamente por sus atacantes.
Las autoridades determinaron que el crimen estuvo relacionado con rivalidades entre estructuras criminales, ya que los agresores pertenecían a la Pandilla 18 y la familia de la víctima supuestamente simpatizaba con la Mara Salvatrucha (MS-13), situación por la que el estudiante ya había recibido amenazas anteriormente.