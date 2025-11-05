Con armas prestadas asaltaba "El Burro", atacante de delivery en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó la noche del lunes al individuo que habría disparado y dejó herido a un repartidor de “delivery” mientras lo asaltaba en la colonia Saturno, sector sureste de esta ciudad. Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan Carlos Urbina Rosales, de 37 años de edad, alias el Burro, originario de Yoro, cuya captura se desarrolló tras labores de seguimiento por parte de agentes policiales en horas de la noche del mismo lunes en el sector de El Zapotal, zona noroeste, donde pretendía esconderse. De acuerdo con las investigaciones, Urbina Rosales es responsable de asaltar y herir de un balazo a Elmer Eleazer Castro tras interceptarlo cuando se desplazaba en su motocicleta con la que trabaja como repartidor a domicilio. El hecho quedó grabado en la cámara que portaba la víctima en su casco.

En el video se observa cuando el asaltante le pide el dinero mientras le apunta con el arma. En un intento por convencerlo para que desista del asalto, el joven le dice "ando chambeando, brother"; sin embargo, este carga el arma, le dispara, lo despoja de su celular y se va del lugar. La Policía ofreció una recompensa de 200,000 lempiras por información que llevara a la captura de Urbina Rosales, quien se afeitó la barba y bigote para lucir distinto de cuando fue grabado por la cámara y de esa forma pasar desapercibido de la Policía.

Investigaciones

Juan Carlos Urbina Rosales es sindicado de los delitos de lesiones y robo con violencia. Las investigaciones de la DPI lo señalan como responsables de cometer múltiples robos en distintas zonas de la ciudad y que sería miembro de la banda delictiva El Alfredo, dedicada a hechos criminales en San Pedro Sula. Rolando Ponce Canales, jefe policial en San Pedro Sula, dijo que manejan que alias el Burro usaba “pistolas prestadas” para cometer los asaltos y que andan tras la pista de dos individuos más que también formarían parte de la banda El Alfredo. Al momento de su arresto, el acusado dijo a medios de comunicación que sí se dedicaba a asaltar y que lo había hecho unas cinco veces. Argumentó que el arma con la que asaltó al “delivery” se le disparó. Según se indicó, Urbina Rosales trabajaba como cargador de camiones en un mercado sampedrano y que en 2019 trabajó con el 911; la entidad aseguró que este ya no formaba parte de la institución.