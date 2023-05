ATLÁNTIDA, HONDURAS.- La última vez que alguien la vio fue el lunes 10 de abril de 2023 y ese mismo día en horas de la noche se encontró el cuerpo de una mujer dentro de una maleta de viaje en un sector conocido como Playa del Venado en La Ceiba, Atlántida, sin embargo, varios obstáculos impidieron que sus familiares la hallaran de inmediato. Más de 20 días duró la angustiosa búsqueda para la familia de Claudia Patricia Munguía Cardona, de 30 años de edad, pues lo último que se sabía de ella era que no se presentó a trabajar a la cooperativa donde laboraba, tampoco estaba en su apartamento, aunque dejó el aire acondicionado y el televisor encendidos y no respondía las llamadas y mensajes de su madre y hermana. Es por eso que las mujeres, desesperadas, recorrieron clínicas y hospitales con la esperanza de encontrarla, acudieron a interponer la denuncia por su desaparición ante la Policía y pidieron ayuda a los medios de comunicación para difundir la noticia. También fueron a la morgue, pero como la desaparición de la joven coincidió con la huelga que los empleados mantenían exigiendo un aumento salarial, no las dejaron ver los cuerpos que habían ingresado, para confirmar o descartar que Claudia estaba en los fríos depósitos.

De cualquier forma su madre, Ana Luisa Cardona, mantenía la esperanza de encontrarla con vida, aunque dos situaciones la intranquilizaban y hacían pensar lo peor de vez en cuando. La mujer confesó a un medio comunicación que sospechaba del exnovio de su hija, pues habría sido una de las últimas personas en verla. “Tenía un novio, pero yo estaba hablando ahorita con él y me dice que supuestamente ella ya lo dejó, es la última persona que la miró, nadie más la ha vuelto a ver. Porque la vecina me dijo que lo había visto ahí en el apartamento y él me dijo que la había ido a buscar el domingo pero que él no sabe nada de ella tampoco, porque lo cortó”, detalló la acongojada madre sobre el misterioso sujeto, de quien solo se supo que reside en Estados Unidos, pero que viajó a Honduras para ver a su pareja.

“Él no reside aquí, vive en Estados Unidos y dice que vino el domingo y ella le dijo que ya no quería nada con él. Él dice que no había problemas y agarró su maleta y se fue”, continuó la acongojada madre cuando iniciaba con su dolorosa búsqueda.

“Incluso me dijo: ‘Yo supuestamente venía a pedirle matrimonio y ella me sale diciendo que no se quiere casar conmigo, entonces agarré mi maleta y me fui’”, recordó Ana Luisa. Sumado a esto, la hermana de Claudia dijo que recibieron mensajes desde el número de teléfono de la desaparecida, donde ella supuestamente decía que se iba de viaje, algo que les resultó descabellado, pues aunque vivía sola en su apartamento, siempre les informaba sobre sus planes con antelación. Sin dejar de mencionar que un viaje era imposible, pues debía ir a trabajar el lunes que se perdió rastro de su ubicación.

Aterrador crimen

Lamentablemente, este martes 2 de mayo, su madre confió a Noticieros Hoy Mismo que con la reanudación de labores en la morgue pudo ver los cuerpos que estaban pendientes de reclamar y ahí identificó el de su hija, quien para su sorpresa, según el informe forense, estaba embarazada. Claudia fue asesinada y posteriormente su cadáver fue depositado en la maleta de color negro que se halló en las cercanías del río Cangrejal.

“Lastimosamente uno quiere encontrar a sus hijos vivos pero no se pudo. Le truncaron su vida, su futuro y no se lo merecía, simplemente se atravesó alguien que no debía en su camino”, dijo con mucho dolor la madre de la joven.

“Era una excelente hija, era mi apoyo y me han dejado sin él, ahora solo me queda resignarme y pedirle a Dios fortaleza para salir adelante”, finalizó. De momento las autoridades no se han pronunciado sobre la identidad y el paradero de los autores del crimen y tampoco han dicho nada sobre la forma en la que le fue segada su vida y la de su bebé.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico