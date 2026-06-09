Capturan a sujeto que abusó sexualmente de su sobrina de ocho años

Tela, Atlántida.- Un hombre fue detenido en las últimas horas por abusar sexualmente de su sobrina de 8 años de edad en el municipio de en Tela, Atlántida.
La acción investigativa fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal N.18 (UMIC-18) en el barrio Terencio Sierra, municipio en mención.
El detenido es un hombre de 29 años, perteneciente a la etnia misquita, originario del departamento de Gracias a Dios, y residente en el litoral atlántico.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes del DPI, el hecho ocurrió el pasado sábado 6 de junio del presente año, cuando la madre de la menor acudió a su centro de trabajo y dejó a su hija al cuidado de su abuela. En la vivienda también se encontró al tío de la víctima, señalado como principal sospechoso.
Según las indagaciones, la abuela se trasladó a un apartamento cercano para preparar la cena, situación que aprovechó al sospechoso para cometer el abuso sexual contra la menor.
Posteriormente, al regresar de su jornada laboral, la madre observó que la niña se quejaba de un dolor en sus partes íntimas. Al revisarla, constató que presentaba sangrado, por lo que la menor le manifestó lo sucedido. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.
Tras recibir la alerta sobre el ingreso de una menor con indicios de abuso sexual, agentes policiales se presentaron al centro médico para recabar información relacionada con el caso. Asimismo, la víctima fue evaluada por un médico forense, quien parecía que había sido abusada a sexualmente.
Como parte de las diligencias investigativas, los funcionarios del DPI realizaron inspecciones en el inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, recopilando evidencias técnico-científicas que respaldan las acusaciones contra el imputado.
En virtud de las pruebas recabadas, las autoridades del Ministerio Público (MP) emitieron una orden de detención preventiva contra el sospechoso, quien enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de violación agravada.
De esta manera el sujeto será puesto a disposición de las autoridades competentes para que continúe el proceso legal correspondiente.
Con esta captura, el DPI continúa con su compromiso de combatir los delitos sexuales y garantizar que quienes atiendan contra la integridad de la niñez enfrenten la justicia.