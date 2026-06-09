Capturan a sujeto que abusó sexualmente de su sobrina de ocho años

El detenido es un hombre de 29 años, perteneciente a la etnia misquita, originario del departamento de Gracias a Dios, y residente en el litoral atlántico.

Tela, Atlántida.- Un hombre fue detenido en las últimas horas por abusar sexualmente de su sobrina de 8 años de edad en el municipio de en Tela, Atlántida. La acción investigativa fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal N.18 (UMIC-18) en el barrio Terencio Sierra , municipio en mención.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes del DPI, el hecho ocurrió el pasado sábado 6 de junio del presente año, cuando la madre de la menor acudió a su centro de trabajo y dejó a su hija al cuidado de su abuela. En la vivienda también se encontró al tío de la víctima, señalado como principal sospechoso.

Según las indagaciones, la abuela se trasladó a un apartamento cercano para preparar la cena, situación que aprovechó al sospechoso para cometer el abuso sexual contra la menor.

Posteriormente, al regresar de su jornada laboral, la madre observó que la niña se quejaba de un dolor en sus partes íntimas. Al revisarla, constató que presentaba sangrado, por lo que la menor le manifestó lo sucedido. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

Tras recibir la alerta sobre el ingreso de una menor con indicios de abuso sexual, agentes policiales se presentaron al centro médico para recabar información relacionada con el caso. Asimismo, la víctima fue evaluada por un médico forense, quien parecía que había sido abusada a sexualmente.

Como parte de las diligencias investigativas, los funcionarios del DPI realizaron inspecciones en el inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos, recopilando evidencias técnico-científicas que respaldan las acusaciones contra el imputado.