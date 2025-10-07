Capturan a sospechoso del feminicidio de la joven Michell Palma en Olancho

Patuca, Olancho.- En las últimas horas la Policía Nacional arrestó a un hombre sospechoso de haberle quitado la vida a Anny Michell Palma Varela, de 20 años, en un hecho ocurrido el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Patuca, departamento de Olancho.
El detenido, un agricultor de 36 años, originario y residente en la misma zona, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras un operativo de búsqueda y localización.
Durante su arresto, las autoridades decomisaron un teléfono celular como evidencia para efectos de investigación.
Según el informe policial, el sospechoso habría acosado a la joven el día de su muerte dentro de un establecimiento de bebidas alcohólicas.
Al no ser correspondido, presuntamente la atacó con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar y dándose posteriormente a la fuga.
El cuerpo de Palma Varela, conocida cariñosamente como “Pitu”, fue hallado dentro de una cantina en el sector de Palestina, Patuca. De acuerdo con el reporte forense, presentaba doce impactos de bala y vestía una pijama blanca al momento del hallazgo.
Tras las diligencias investigativas, la DPI remitió el expediente al Ministerio Público con los indicios recolectados, y el sospechoso fue puesto bajo detención preventiva por la supuesta comisión del delito de femicidio.
Las autoridades informaron que el caso continuará bajo investigación mientras el detenido es presentado ante los tribunales competentes.