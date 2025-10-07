Capturan a sospechoso del feminicidio de la joven Michell Palma en Olancho

Patuca, Olancho.- En las últimas horas la Policía Nacional arrestó a un hombre sospechoso de haberle quitado la vida a Anny Michell Palma Varela, de 20 años, en un hecho ocurrido el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Patuca, departamento de Olancho.

El detenido, un agricultor de 36 años, originario y residente en la misma zona, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras un operativo de búsqueda y localización.

Durante su arresto, las autoridades decomisaron un teléfono celular como evidencia para efectos de investigación.

Según el informe policial, el sospechoso habría acosado a la joven el día de su muerte dentro de un establecimiento de bebidas alcohólicas.